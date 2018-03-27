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Спикер АКЗС Александр Романенко пообещал принять несколько поправок в закон, позволяющих расширить полномочия региональных органов власти при определении объектов, при строительстве которых требуется обязательная госэкспертиза. Поводом для таких законов послужила трагедия в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.
"Люди, которые занимаются бизнесом, в том числе и в торговых центрах, порой прикрываются налоговыми каникулами. Проверяющие органы, в том числе и властные органы, говорят: "Есть налоговые каникулы, нам нельзя туда заходить..." Правильно сказал президент: при чем здесь налоговые каникулы, когда идет речь о вопросах безопасности?! К чему эти отговорки? Цену им мы видим. Это жизни людей, в том числе детей. И она неподъемна. Сложно даже осмыслить это", — приводит слова Александра Романенко пресс-служба Заксобрания.
Александр Романенко уверен, что проблема с торговыми центрами в стране возникла не в одночасье. Тема безопасности таких зданий не раз поднималась и депутатами, и в обращениях граждан. Он напомнил, что депутаты краевого парламента еще на майской сессии направили законодательную инициативу по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ. Речь идет о внесении в законодательство изменений, которые позволили бы расширить полномочия региональных органов власти при определении объектов, при строительстве которых требуется обязательная госэкспертиза. Сегодня далеко не всегда органы власти региона имеют юридические основания для контроля при строительстве крупных объектов.
"Как раз сегодня профильный комитет Госдумы должен подготовить заключение по нашему предложению. Окончательное решение, возможно, будет принято на заседании Госдумы 4 апреля. Считаю, что после чудовищных событий в Кемерово должны быть внесены изменения в федеральное законодательство, которые бы помогли исключить вероятность повторения трагедии", — подчеркнул спикер.
Напомним, в Кемерово президент прибыл утром 27 марта. В центре города он посетил стихийный мемориал памяти жертв трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" и возложил цветы.
Пожар в торговом центре произошел 25 марта. В результате ЧП погибли десятки людей — официально подтверждена смерть более чем 60 человек.
Комментарии
Причём здесь налоговые каникулы? Когда речь о надзорных каникулах?
Противоречие: Романенко говорит о поправках в Градостроительный кодекс РФ, а в начале текста - про поправки в местное законодательство. Да еще и 2 месяца откуда-то появились
причем здесь гос.экспертиза???
дело в приемке и эксплуатации!
В 2013 г. администрация Кемерова дала разрешение на преобразование кондитерской фабрики в торговый центр – «видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными», заявил во вторник на совещании с Путиным председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. источник: Vedomoti.ru