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Министерство чрезвычайных ситуаций подготовило поправки в правила пожарной безопасности зданий. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на документ.
В сообщении сказано, что руководителей организаций обяжут проводить не реже одного раза в пять лет эксплуатационные испытания наружных пожарных и эвакуационных лестниц и ограждений на крышах, а также периодически проверять "средства спасения с высоты". По итогам испытаний нужно будет обязательно составлять протокол.
Издание отмечает, что также необходимо будет обеспечивать содержание наружных пожарных и эвакуационных лестниц "в исправном состоянии".
Подчеркивается, что сейчас испытываются лишь пожарные лестницы, которые используют спасатели.
Напомним, в минувшее воскресенье, 25 марта, в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, в результате которого погибли 64 человека.
Комментарии
Крутые поправки... Стоило столько детей сжечь, чтобы пошевелить задницей