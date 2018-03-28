Фото: Amic.ru
Первое заседание организационного комитета в рамках подготовки к 9 мая состоялось в администрации Барнаула. На нем представители мэрии обсудили концепцию оформления города ко Дню Победы.
Как следует из программы "На первом плане. Барнаул", плакаты, социальная реклама, флаги должны создать соответствующее настроение. На баннерах предложено традиционно использовать изображения символов славы – Вечного огня, орденов и медалей, салюта. Кроме главных городских магистралей и площадей в этом году планируется оформить пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Все это необходимо реализовать до 27 апреля.
Что касается мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, то план сейчас разрабатывают. В этом году Барнаулу выделены средства для улучшения жилищных условий шести ветеранов.
Кроме того, в магазинах будут увеличены скидки по социальным картам, пройдут дегустации продукции, будет организована раздача георгиевских ленточек, сувениров и продовольственных наборов. Для ветеранов проведут диспансеризацию, маломобильным окажут медицинские услуги на дому.
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