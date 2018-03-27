Фото: opennov.ru
Участок проспекта Социалистического перекроют в Барнауле 28 марта, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы.
В мэрии уточняют, что движение будет закрыто с 17:00 до 18:00 на участке от улицы Пушкина до улицы Ползунова.
Это связано с проведением открытого гарнизонного развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка.
Ввиду этого будет изменена схема движения общественного транспорта:
- маршруты №17, 73: …пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Ползунова – пл.Спартака, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут №55: …пр-кт Красноармейский – ул.Ползунова – пр‑кт Ленина, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту;
- маршруты №109, 109оп: …пр-кт Ленина – ул.Пушкина – пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Гоголя – пр‑кт Красноармейский, далее – по маршрутам, в обратном направлении по маршрутам;
- маршрут №20: пл.Спартака – пр-кт Красноармейский – разворот на перекрестке с ул.Гоголя – пр‑кт Красноармейский – ул.Ползунова, далее – по маршруту, в обратном направлении по маршруту.
Участников дорожного движения просят заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
а я думал митинг в память по погибшим но нет, власти на это не способны...
С какой радости такой развод, в честь чего? Скоро грянет буря?