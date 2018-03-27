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Стоп-кадр. Мемориал памяти жертв трагедии в кемеровском ТЦ

, ИА "Амител"
 
Стоп-Кадр
Так 27 марта выглядит стихийный мемориал

памяти жертв трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня"

Фото: Ася Хлыновская/Amic.ru
Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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