Фото: Ася Хлыновская/Amic.ru
Глава России Владимир Путин своим указом объявил 28 марта общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В тексте указа говорится, что в день траура по всей стране должны быть приспущены флаги РФ, а учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предлагают отменить развлекательные мероприятия и передачи. Также российскому правительству вместе с органами госвласти субъектов РФ нужно принять меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших.
Напомним, президент посетил Кемерово утром во вторник, 27 марта. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание.
Крупный пожар произошел в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, из которых большинство — дети. В больницах остаются 13 пострадавших.
Комментарии
сколько пропавших без вести? Опять замалчивание?