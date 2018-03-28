После страшного пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" в городе Кемерово, унесшего десятки жизней, по всей стране проходят проверки торговых центров на предмет соблюдения противопожарной безопасности. Губернатор Алтайского края Александр Карлин также отдал распоряжение о проведении подобных проверок в нашем регионе. А мы поговорили с экспертами о том, из каких материалов строят современные торговые центры и насколько они могут быть пожаробезопасны.

Старое и новое

Исполнительный директор ООО “Экспертно-консалтинговый центр "Независимая экспертиза” Дмитрий Попов сразу подчеркнул, что современные торговые центры следует делить на два типа: перестроенные из зданий, которые ранее выполняли другую функцию, например, заводов или складских помещений, и ТРЦ, построенные с "нуля", изначально спроектированные как торговые центры. И именно исходя из этого факта следует проводить анализ.

Так, например, по словам Попова, если в построенных "с нуля" торгово-развлекательных центрах комплекс пожарно-охранных мероприятий предусмотрен на стадии проектирования, то в ТРЦ, перестроенных из старых зданий заводов, складов и т.д., все гораздо сложнее.

Во-первых, зачастую эти здания сделаны из железобетона и имеют мало выходов и ограниченное количество оконных проемов. Поэтому во время переделки здания основная задача – обеспечить достаточное количество эвакуационных входов и выходов. И самое сложное в этом случае, когда в таких зданиях несколько этажей, как это и произошло в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где оказалось очень мало окон и очень узкие коридоры.

Во многих современных торговых центрах изначально спроектировано много окон и много стекла. Кроме того, например, в ТЦ "Пионер", "Метро", "Лента" в Барнауле на эвакуационных выходах используют стеклянные двери, которые легко демонтировать и разбить. При этом эвакуационные выходы оборудованы дверями с рычажным устройством отпирания: дверь закрыта изнутри на пластиковые замки-пломбы (запорно-пломбировочные устройства ЗПУ). При воздействии на рычаг пластиковые пломбы разрушаются, и эвакуационный выход открывается.

Горит всё

По словам ведущего эксперта "Формулы М2" Константина Ганова, сегодня при строительстве торговых центров используют негорючие материалы.

"Самая распространенная на сегодня схема возведения современных торговых центров, а, как правило, это металлический каркас, монолитные перекрытия и сэндвич-панели, не предполагает наличия материалов с классом горючести ниже, чем НГ (негорючий), и допускающих хоть какой-то уровень дымообразования. Например, тот же камень, используемый для производства минераловатной плиты внутри сэндвич-панели, сам по себе не горит. И даже если допустить в страшном сне, что уровень синтетического связующего в этом утеплителе окажется выше заявленного производителем, внутри "пирога" он останется пожаробезопасным. Почти во всех торговых центрах Барнаула используются потолочные системы из металла, который также не горит", — уверяет собеседник агентства.

Дмитрий Попов подчеркивает, что горит всё. При определенных условиях горит даже металл, утверждает эксперт.

Да, есть класс горючести материалов — какие-то воспламеняются быстрее, какие-то медленнее. И при проектировании ТРЦ закладываются материалы с пониженным уровнем горимости.

Попов соглашается, что сегодня практически все современные торговые центры состоят из металлических конструкций. Однако и они требуют специальной обработки огнезащитными красками антипиренами.

Причем обрабатывать, по словам эксперта, нужно все металлические элементы: балки, перегородки, крепления и так далее. Проводится это для того, чтобы металлоконструкции могли выдержать прямое воздействие высоких температур определенное время, таким образом увеличив возможный период эвакуации при ЧС.

"Это только кажется, что металл очень крепкий. В случае, когда на металл идет прямое термическое воздействие, происходит процесс, называемый отпуском стали, в результате чего металл становится вязким и утрачивает проектные прочностные характеристики", – отмечает эксперт.

Отделка не так опасна, как наполнение

Константин Ганов отмечает, что и отделка торговых центров состоит из материалов, которые могут некоторое время сопротивляться огню и не выделяют ядовитых веществ. "Обратите внимание, что в современных торговых центрах даже линолеум и ламинат не используют. А потому опасность начинается даже не на этапе отделки, а там, где "креативят" при оформлении торгового пространства, — говорит Ганов. — Тут в ход могут идти конструкции из не обработанного антипиреновыми (противопожарными) растворами дерева, пластика, ДСП, тканей, даже бумаги. Но и в таких случаях пожарная опасность грозит лишь витрине или "острову", оформленному с использованием таких материалов, да еще товарам".

Впрочем, по его словам, есть опасность того, что в целях экономии используются более дешевые, а значит, более горючие и ядовитые материалы. "К примеру, те же потолочные системы в целях экономии часто заполняются плитами на основе хорошо горящей целлюлозы, а в отделке стен и оформлении торгового оборудования используется МДФ, относящийся к группе горимости Г3 и Г4, и это несмотря на то, что в торговых залах запрещено использовать материалы с классом горимости ниже Г1", – говорит эксперт.

По мнению Дмитрия Попова, в случае открытого горения выделение ядовитых веществ неизбежно. При этом отделка торговых центров не так опасна, как вещи, которые их наполняют:"Например, если речь идет о детских игровых комнатах, то там обилие материалов, выделяющих едкие и ядовитые вещества при горении. Это поливинилхлориды, пенополиуретаны, полипропиленовые изделия, полиэтиленовые домики, стульчики. Многие из таких предметов невозможно сделать из негорючих веществ (металла, минеральной ваты и т.д.). В случае возникновения горения выделение ядовитых веществ неизбежно. И это страшнее, чем отделочные материалы. Еще раз подчеркиваю, когда возникает высокая температура и имеется приток воздуха, начинают гореть и негорючие вещества".

"Вот сейчас про Кемерово то и дело слышим в новостях: новое воспламенение в торговом центре. Почему возникают эти очаги горения? Потому что начинают гореть минераловаты в плитах в обшивке, так называемых сэндвич-панелях. Их очень сложно потушить. Да, они долго не загораются, но когда они загораются, это приводит к огромной проблеме, потому что очаг возгорания находится между двумя замкнутыми плоскостями — пластинами металла, куда очень трудно подать воду", — отмечает Попов.

Противопожарная система

Чтобы не допустить пожара, к торговым центрам предъявляются требования об обязательном использовании пожарно-охранных сигнализаций и системы автоматического пожаротушения.

"Сейчас используется современная проводка пожарной сигнализации — это оранжевые провода, которые устойчивы к длительному воздействию высокой температуры", — отмечает Попов.

Что касается системы автоматического пожаротушения, то она настолько проста в использовании, что возникает большой вопрос — почему она не сработала во время пожара в ТЦ в Кемерово", говорит эксперт.

"Посмотрите на потолки в наших современных ТРЦ и увидите там водопроводные трубы, которые ведут к системе автоматического пожаротушения. И выходы из труб похожи как бы на беленькие ромашки, в середине которых коричневая стеклянная капсула. В этой капсуле находится специальная жидкость, которая реагирует на повышение температуры. Это элементы спринклерной системы автоматического пожаротушения.

То есть система устроена просто: магистраль из металлических труб под давлением (воды, пенообразователя либо иного противопожарного состава, внизу распылитель воды (ороситель), запорный элемент между клапаном и распылителем в виде стеклянной капсулы. При повышении температуры до 57°С, 68°С, 79°С или 93°С капсула разрушается, клапан вываливается под напором воды, и через ороситель подается вода. И таким образом гасится очаг возгорания. Придумано это для того, чтобы моментально затушить очаг возгорания.

Эта система не требует никакого особого обслуживания. Самое главное, что требуется от администрации, — чтобы всегда эта система была под давлением (воды либо иного вещества), и все. Вот и вопрос — а была ли она в том центре ("Зимняя вишня" — прим. Amic.ru)? Ведь в этом случае там все должно было само себя потушить".

По словам Попова, в большинстве современных барнаульских торговых центров системы автоматического пожаротушения, по крайней мере визуально, присутствуют.

Кроме того, в некоторых ТЦ уже внедряется автоматическая порошковая система, когда локально над очагом возгорания автоматически срабатывают пиропатроны с порошком.

Отметим, насколько все-таки безопасно находиться в торговых центрах Барнаула, станет известно уже в ближайшее время. Первые проверки ТРЦ в Барнауле стартуют уже на этой неделе.