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Киевский мэр Виталий Кличко поручил организовать проверки всех ТРЦ в городе после пожара в российском Кемерово. Об этом пишет RT, ссылаясь на замглавы Киевской горадминистрации Петра Пантелеева.
Он отметил, что киевские власти "шокированы трагедией", которая произошла в РФ. Поэтому Кличко "поручил проверить на соответствие нормам пожарной безопасности все торгово-развлекательные комплексы и другие места массового пребывания людей", добавил Пантелеев.
Он призвал владельцев торгово-развлекательных центров и иных общественных заведений упорядочить работу и обеспечить надёжность всех противопожарных систем.
Напомним, в воскресенье, 25 марта, в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, который унес жизни 64 человек. Среда, 28 марта, объявлена в РФ общенациональным днем траура.
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