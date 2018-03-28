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Помощь для Надежды: барнаульцы собрали более 80 тысяч рублей

, ИА "Амител"
Семье необходимы дорогостоящие лекарства, лечебное питание и медицинское оборудование

Фото: Nurturingachild.com

Более 80 тысяч рублей собрали неравнодушные барнаульцы для медсестры из детской больницы Надежды, попавшей в страшную аварию. Об этом сообщает фонд "Облака".

Напомним, женщину сбил автомобиль. Сейчас ее поддерживает только сын, который учится в университете. Семье были необходимы дорогостоящие лекарства, лечебное питание и медицинское оборудование.

На призыв о помощи откликнулись 206 человек. Всего было собрано 81 266 рублей.

"Благодаря всем вам мы смогли не только приобрести всё необходимое на сегодняшний момент, но и нами принято решение в дальнейшем поддерживать семью лечебным питанием и памперсами. Это очень важно, потому что для восстановления Надежде необходимы особые дорогостоящие смеси", — сообщили в фонде.

Вчера, 26 марта, были закуплены и переданы Никите для лечения мамы:

– отсасыватель хирургический электрический
– матрас противопролежневый (ячеистый)
– компрессорный небулайзер
– брейс на коленный сустав
А также лекарства, лечебное питание и одноразовые пеленки.

Следующую партию лечебного питания и памперсов, закупленную на эти же средства, семья получит в апреле.

"Мы благодарим всех, кто откликнулся! Низкий поклон всем вам! Здоровья и мира вашим семьям!" - пишут организаторы фонда.

 

 


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Комментарии

28.03.2018 07:36
- гость -

Ну слава Богу, что есть добрые люди.. и мальчику помощь и мама, надеюсь, встанет

0  0
28.03.2018 08:02
Гость

Спасибо всем откливнушимся неравнодушным людям. На самом деле очень страшно, когда люди остаются наедине с бедой и не знают в какую сторону посмотреть, чтобы получить помощь!

0  0
28.03.2018 08:27
- гость -

Вот только заголовок некорректный. Почему "барнаульцы"? Я вот не житель Барнаула, а деньги тоже отправила. И не одна я такая. Может все таки "жители края"?

0  0
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