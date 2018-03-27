Фото: incrussia.ru
Следственный комитет России просит об аресте задержанных по делу о гибели людей во время пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет RT, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
"Следователи СКР ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбуждённому после пожара в кемеровском ТРЦ", — цитирует издание сообщение, опубликованное в Telegram-канале СКР.
Подчеркивается, что в скором времени фигурантов дела доставят в суд.
Напомним, ранее следователи сообщили о задержании пятерых человек, в том числе охранника, который не включил систему оповещения после поступления сигнала о пожаре в торговом центре.
Жертвами пожара в "Зимней вишне", произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.
Комментарии
Тысячи на стихийном митинге в Кемерове требуют, чтобы к ним вышел Путинhttps://ok.ru/video/694533886298
Тысячи на стихийном митинге в Кемерове требуют, чтобы к ним вышел
Путинhttps://ok.ru/video/694533886298
Ну начинайте с тулеева
Вот что интересно! На ТВ каналах ежедневно на ток-шоу нам проповедуют про Украину. Как там все плохо, какая плохая власть. А ведь тем нет ни Хромой Лошади. Ни Саяно-Шушенской ГЭС. Ни торгового центра Кемерова. Ни подлодки-КУРСК. так в чем причина? Ответ простой. Бездарность путинской власти. Нам Нужен во власти тип-- Лукашенко. А еще лучше тип-- ВЕЛИКОГО СТАЛИНА!!!!