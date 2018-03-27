Сгоревший торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерово в деталях на фотографии, сделанной с помощью уникальной технологии проекта Гигарама.
Сквозь провалившуюся крышу видно, что все внутри превратилось в пепел.
Жертвами пожара в "Зимней вишне", произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека.
Президент России Владимир Путин в Кемерово на незапланированной встрече с инициативной группой граждан пообещал, что все виновные в пожаре понесут наказание.
Ранее следователи сообщили о задержании пятерых человек, в том числе охранника, который не включил систему оповещения после поступления сигнала о пожаре в торговом центре.
28 марта объявили днем национального траура по жертвам трагедии в Кемерово.
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