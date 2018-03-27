Фото: gigarama.ru
Администрация города Кемерово разместила на своем сайте полный список погибших, госпитализированных и безвестно пропавших во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет Life.
Согласно обновленным данным, пропавшими без вести все еще считаются 38 человек, из которых 28 — дети. В списке погибших, личность которых уже установлена, 25 человек, из них 13 — дети.
Напомним, всего, согласно официальным данным, крупный пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 64 человек. Почти столько же пострадавших.
Сам пожар произошел в воскресенье, 25 марта. В среду, 28 марта, в стране объявлен общенациональный траур.
Комментарии