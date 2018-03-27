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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Лолита пообещала отдать гонорар родственникам погибших в "Зимней вишне"

, ИА "Амител"
В Перми в 2009 году при пожаре в клубе "Хромая лошадь" погибли 156 человек

Фото: rusdialog.ru

Певица Лолита Милявская пообещала отдать гонорар от концерта в Перми одному из родственников погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово, сообщает URA.RU.

Об этом Лолита заявила зрителям после минуты молчания перед началом выступления.

"Кто, как не Пермь, знает, что такое пожар. Я приняла решение, что моя концертная программа будет такая, как обычно, но весь гонорар от сегодняшнего выступления пойдет кому-то из родственников погибших в торговом центре "Зимняя вишня", — заявила артистка.

Соболезнования семьям погибших Лолита также выразила на своей странице в "Инстаграме": "Трагедия в Кемерово потрясает и ужасает... Не помогут слова утешения родным, чьи дети уже перешли в другое измерение... Царство Небесное всем погибшим! Сил жить дальше близким и родным, чьи слезы высохнут нескоро...".

Вспыхнувший 25 марта пожар в торговом центре унес жизни 64 человек. В связи со случившимся в России был объявлен национальный траур.

 

Не знаю, как я буду работать сегодня концерт в Перми... Трагедия в Кемерово потрясает и ужасает... Не помогут слова утешения родным, чьи дети уже перешли в другое измерение... Официальной причины возгорания ещё нет, но, как взрослый человек могу предположить, что часть вины будет на тех, кто отвечал за пожарную безопасность, на тех, кто строил само здание из горючих материалов, потому что это дешевле... Не буду ничего больше писать, смысла нет уже пенять на то, что кому-то было все равно... Царство Небесное всем погибшим! Сил Жить дальше близким и родным, чьи слёзы не высохнут скоро..

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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