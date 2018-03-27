Тулеев извинился перед Путиным за трагедию в Кемерово

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев принес извинения президенту России Владимиру Путину за пожар в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, заявили в пресс-службе Кремля.
"Владимир Владимирович, вы лично звонили мне. Еще раз спасибо великое. Прошу прощения лично у вас за то, что случилось на нашей территории", - сказал Тулеев во время совещания.
Кемеровский губернатор также отметил, что докладывал Путину о ситуации 25 марта.
"А потом как снежный ком все это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже все понял. Но повторно не стал вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась", — добавил Тулеев.
Ранее Путин объявил траур в России в связи с произошедшим в Кемерово.
Комментарии
фото в тему.
почему путину???
Перед Путиным это понятно, а вот перед пострадавшими родителями 41 ребенка и близкими остальных....
А с фига ли он перед Путиным-то извинился?
Типа за такую подставу сразу после выборов?
Перед людьми должен извиняться и просить прощения за свои слова!