Несовершеннолетний житель города Камень-на-Оби осужден за разбойное нападение, совершенное с целью хищения чужого имущества, сообщает прокуратура Алтайского края.
Подсудимый подошел к потерпевшему с просьбой закурить. Ответ не устроил виновного, и тот, подпрыгнув, нанес потерпевшему удар кулаком по лицу, от которого потерпевший упал на землю.
"После этого, похлопав карманы одежды потерпевшего, виновный нашел сотовый телефон, который был заблокирован. Виновный стал требовать у потерпевшего назвать пароль телефона. Названные потерпевшим цифры оказались неверными, и подсудимый нанес еще не менее 4 ударов руками и обутыми ногами по голове, туловищу и конечностям потерпевшего, от которых у последнего образовались множественные ссадины и кровоподтеки, а также ушиб носа с искривлением перегородки, причинившие легкий вред здоровью. После этого лежащий на земле потерпевший назвал верный пароль", — говорится в сообщении.
После поступления сообщения и заявления в полицию личность преступника была установлена, похищенное имущество было обнаружено и возвращено потерпевшему.
Сам подсудимый вину в инкриминируемом ему деянии признал в полном объеме. При назначении наказания учтены явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, принятие мер к розыску похищенного имущества.
Кроме того, учтен и несовершеннолетний возраст виновного, который к моменту рассмотрения дела в суде уже достиг совершеннолетия.
Отягчающим же наказание обстоятельством признано совершение преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя.
Суд, учитывая личность виновного, счел возможным не лишать молодого человека свободы и предоставить шанс доказать свое исправление. Приговором назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Возложены дополнительные обязанности, в том числе запрет нахождения вне дома в период с 23 часов до 06 часов. Приговор сторонами не был обжалован и вступил в законную силу.
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