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Сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю организовали доследственную проверку по сообщению СМИ о падении ребенка в яму, которая образовалась после ремонта трубопровода коммунальными службами. Об этом пишет пресс-служба ведомства.
Ранее СМИ написали, что инцидент произошел в Барнауле рядом с детской поликлиникой Алтайского противотуберкулезного диспансера. Несовершеннолетний горожанин упал в яму, которая осталась после работ коммунальщиков по ремонту трубопровода. В результате падения ребенок не был травмирован.
Отмечается, что следователям предстоит выяснить обстоятельства, описанные средствами массовой информации, и дать правовую оценку действиям сотрудников коммунальной службы.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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