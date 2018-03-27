Стабилизация гидрологической обстановки в Алтайском крае ожидается не ранее начала апреля, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
Развитию гидрологической обстановки и ситуации с подтоплениями на территории Алтайского края было посвящено внеочередное заседание комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), которое провел губернатор региона Александр Карлин. Обстановка сложная, зона подтопления увеличивается. Стабилизации, по прогнозам специалистов, можно ожидать не ранее чем через 7-10 дней.
В ходе заседания комиссии Карлин вместе с возглавляющим рабочую группу Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенантом Сергеем Диденко заслушали доклады глав муниципалитетов о гидрологической ситуации на территориях и детально обсудили все организационные вопросы. "Руководители обратили внимание подчиненных на необходимость поддерживать нормальную жизнедеятельность на подтопленных территориях, в том числе на обеспечение населения устойчивой связью, продуктами питания и медицинским обслуживанием, на усиление контроля эпидобстановки и пожарной безопасности, на более активную разъяснительную работу с населением", — говорится в сообщении.
Диденко отметил, что в зоне подтопления люди испытывают неудобства, вода портит имущество: "Поэтому всегда призываем местные власти заранее принимать превентивные меры, использовать прогнозную информацию, плотнее работать со старостами населенных пунктов, которые знают ситуацию на местах, и своевременно информировать наши оперативные службы, чтобы мы обеспечили необходимую помощь в каждом конкретном случае".
На 27 марта подтопление жилья зарегистрировано в 55 сельских населённых пунктах. Вода зашла на 2 431 приусадебный участок и 1 146 домовладений. Эвакуировано 1 029 человек. Работают пункты временного размещения, но люди, отселённые из опасной зоны, в основном останавливаются у родственников и знакомых. Есть ограничения движения на дорогах регионального значения. Вместе с тем на дорогах федерального значения перерывов в движении автотранспортных средств не зарегистрировано. По данным барнаульского автовокзала, отмененных рейсов нет.
"Ситуация нестабильная, одни территории освобождаются от воды, другие попадают в зону подтопления. И прогноз пока неблагоприятный из-за осадков, которые сохранятся практически до конца марта", — сообщил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин.
Наиболее сложно в Краснощековском районе, где для предотвращения несчастных случаев практически полностью заблаговременно эвакуированы два небольших населенных пункта — Усть-Козлуха и Маралиха. Специалисты опасаются, что из-за обилия воды возможен перелив через дамбу Новошипуновского водохранилища.
В подтопленных населенных пунктах организована круглосуточная работа аварийно-спасательных бригад, сформированных из сотрудников МЧС России и специалистов муниципальных и краевых организаций, министерств и ведомств. Силы направлены на откачку воды, отсыпку низменных мест, доставку основных продуктов питания, адресную помощь населению. В борьбе с талыми водами задействовано почти 1500 человек и 440 единиц техники.
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