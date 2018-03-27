Барнаульцы почтили память погибших в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Митинг проходит на площади Победы около Мемориала Славы. Как сообщает с места события корреспондент ИА "Амител" Валентина Верховская, в 20-00 здесь собралось около 200 человек. Очень много семей с детьми.

Приносят игрушки и цветы. Молча кладут и отходят в сторону. На месте события тишина. Никто не говорит речей. Поскольку на улице холодно, люди надолго не задерживаются. Но все время подходят новые. "Хочу отметить, что здесь очень много мужчин. И очень много мужчин плачут", — передает с места события корреспондент.

Максим: "Я очень переживаю за случившееся, скорблю вместе со всеми. Очень жалко людей. Очень больно, что такое происходит. Пришел, чтобы отдать дань уважения и как-то поддержать кемеровчан. Акция эта полезна — она нас сплачивает".

Мария: "Страшно, конечно, это трагедия для всего мира. Все у нас очень переживают. Не дай бог такое пережить никому. Слов нет, у всех на глазах слезы. Мы сюда приехали в семь часов, привезли цветы, игрушки".

Екатерина: "Скорбим очень. Принесли цветы. Очень переживаю — у самой маленький ребенок и очень страшно. А как себя обезопасишь? Никак. Муж в МЧС работает. Говорит, что запрещено сейчас проверять торговые центры, потому что это малый бизнес, а малый бизнес защищает государство".

Олеся Захарова: "Я уже около часа тут стою. Народу было очень много. У всех угнетенное настроение, потому что ситуация сложилась в стране очень трагичная. Это трагедия всей страны. И это не передать, как тяжело. Особенно семьям, которые потеряли близких, детей. Очень тяжело все это осознавать. Вся страна переживает и скорбит вместе с Кемерово. Мы принесли цветы, чтобы оставить частичку себя в поддержку тех, кто потерял близких, тех, кого с нами больше нет. Особенно жалко детей, маленькие, беззащитные, которые не осознавали, что происходит. Очень грустно осознавать, что такие ситуации происходят у нас все чаще и чаще. Надеюсь, что будут приняты какие-то меры, чтобы этого избежать".

Наталья: "Я увидела эту новость в сети и даже не могла понять, сколько все-таки жертв. Постоянно назывались разные цифры. И это очень тяжело и больно. Я не представляю, что сейчас чувствуют родители, потерявшие детей, как им сейчас трудно. Единственное, что мы сейчас здесь можем сделать, так это прийти сюда, почтить память, поддержать их, не оставаться равнодушными. И еще я хочу сказать — сейчас много догадок ходит, кто виноват. Есть такая информация, что виноват в этом пожаре один парень (речь идет о видео, где видно, что один из парней пришел в центр "Зимняя вишня" и бросил рюкзак рядом с батутом — прим. редакции). Его называют террористом. А это неправда. Он наш однокурсник, и мы его очень хорошо знаем. Он уже вторые сутки не спит. Переживает, а в интернете идет настоящая травля. А ведь он, наоборот, помогал вытаскивать ребятишек из этого пожара".