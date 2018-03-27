Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря НАТО Йенса Столтерберга.
Ранее Столтерберг объявил о мерах реагирования в связи с инцидентом в британском Солсбери, сообщила во вторник пресс-служба альянса.
"Генеральный секретарь НАТО Столтенберг проведет пресс-конференцию сегодня о дальнейших решениях после использования нервно-паралитического вещества в Солсбери", — говорится в кратком сообщении пресс-службы организации.
Ранее глава Евросовета Дональд Туск заявил, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле.
Комментарии