Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru

Прокуратура приступает к проверкам барнаульских торговых центров после чудовищной трагедии, произошедшей 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".

Напомним, что в минувший понедельник Генпрокуратура поручила проверить все торговые комплексы в стране после пожара в столице Кузбасса.

"Поручение о проведении проверок было дано на уровне Генеральной прокуратуры. С четверга в Октябрьском районе мы проверяем торговый центр "Пионер". Он вводился в эксплуатацию одним из последних. Там есть и фуд-корт, и игровая зона, и кинотеатр. По сути, это некий аналог ТЦ, где произошла трагедия в Кемерово. В первую очередь будет проверяться исполнение законодательства в части противопожарной безопасности – это и наличие возможности покинуть помещение в экстренных случаях, и информирование посетителей о путях эвакуации, и наличие на этих путях указателей, и система оповещения, и так далее. В качестве специалистов мы привлекаем сотрудников МЧС", — рассказал порталу Amic.ru прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин.

Стоит отметить, что аналогичные проверки будут проводиться во всех районах краевой столицы. Наибольшая концентрация ТЦ в Барнауле, как известно, в Индустриальном районе.

"Естественно, мы будем анализировать и ту информацию, которая уже есть. Если по линии МЧС уже были проверки, то мы у них берем материалы и смотрим, насколько они погружались в эту проблему", — добавил собеседник нашего портала.

Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". В результате погибли десятки людей — в данный момент официально подтверждена смерть более чем 60 человек. Еще десятки людей пострадали.

Сразу после этого ужасного ЧП губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о необходимости усиления мер безопасности в торговых центрах и дал поручение главе Барнаула Сергею Дугину организовать проверки в подобного рода объектах на территории региональной столицы.

"Здесь у нас много беспорядка – и в краевой столице, и в крупных городах, и в районных центрах. Еще раз убедительно прошу обратить внимание на эти вопросы", — подчеркнул глава региона.

Между тем накануне в Кемерово побывал президент России Владимир Путин, который, говоря о случившемся, отметил: "Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства".

28 марта в России объявлено днем общенационального траура по погибшим в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".