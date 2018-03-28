Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Прокуратура приступает к проверкам барнаульских торговых центров после чудовищной трагедии, произошедшей 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
Напомним, что в минувший понедельник Генпрокуратура поручила проверить все торговые комплексы в стране после пожара в столице Кузбасса.
"Поручение о проведении проверок было дано на уровне Генеральной прокуратуры. С четверга в Октябрьском районе мы проверяем торговый центр "Пионер". Он вводился в эксплуатацию одним из последних. Там есть и фуд-корт, и игровая зона, и кинотеатр. По сути, это некий аналог ТЦ, где произошла трагедия в Кемерово. В первую очередь будет проверяться исполнение законодательства в части противопожарной безопасности – это и наличие возможности покинуть помещение в экстренных случаях, и информирование посетителей о путях эвакуации, и наличие на этих путях указателей, и система оповещения, и так далее. В качестве специалистов мы привлекаем сотрудников МЧС", — рассказал порталу Amic.ru прокурор Октябрьского района Барнаула Валерий Чернобровкин.
Стоит отметить, что аналогичные проверки будут проводиться во всех районах краевой столицы. Наибольшая концентрация ТЦ в Барнауле, как известно, в Индустриальном районе.
"Естественно, мы будем анализировать и ту информацию, которая уже есть. Если по линии МЧС уже были проверки, то мы у них берем материалы и смотрим, насколько они погружались в эту проблему", — добавил собеседник нашего портала.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". В результате погибли десятки людей — в данный момент официально подтверждена смерть более чем 60 человек. Еще десятки людей пострадали.
Сразу после этого ужасного ЧП губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о необходимости усиления мер безопасности в торговых центрах и дал поручение главе Барнаула Сергею Дугину организовать проверки в подобного рода объектах на территории региональной столицы.
"Здесь у нас много беспорядка – и в краевой столице, и в крупных городах, и в районных центрах. Еще раз убедительно прошу обратить внимание на эти вопросы", — подчеркнул глава региона.
Между тем накануне в Кемерово побывал президент России Владимир Путин, который, говоря о случившемся, отметил: "Это ведь не боевые действия, не выброс метана в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства".
28 марта в России объявлено днем общенационального траура по погибшим в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня".
Комментарии
Не беспорядок, а преступная халатность, пока не приведшая к тяжким последствиям. Надо проверить были ли проведены плановые проверки или нет. Если нет, ответственных гнать со службы ногой в копчик
В Арене кинотеатр на 4 этаже, ЗАКРЫТЬ
В Пионере кинотеатр на 4 этаже, ЗАКРЫТЬ
В Огнях кинотеатр на 2 этаже, ЗАКРЫТЬ
В Еропе кинотеатр на 2 этаже ЗАКРЫТЬ
В GALAXY кинотеатр на 3 этаже ЗАКРЫТЬ, а рядом стоящее реконструированное здание Аппаратурного завода, разобрать и снести. В нём как раз фитнесс клуб на 4 этаже, ЗАКРЫТЬ
ТЦ PLAZA фитнесс клуб на 3 этаже, ЗАКРЫТЬ (пожарного выхода из зала НЕТ).
Список, можно продолжить...
Нужно уяснить одну простую вещь- все проверки нужны До трагедий, чтобы их не было. А не после.
Контактный зоопарк убрать на 1 этаж