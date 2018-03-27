Звезды российского шоу-бизнеса отменяют свои публичные выступления в связи с трагедией, произошедшей в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта, сообщает телеграм-канал Super.
Певица и телеведущая Ольга Бузова отменила запланированную на 27 марта презентацию. Рэпер Мот не станет проводить концерт в Екатеринбурге 28 марта. Певец Дима Билан не выступит в Архангельске 28 марта.
Отменяются выступления: шоу "Импровизация" (28 марта, Волгоград), ледового шоу Ильи Авербуха (28 марта, Екатеринбург), группы "Звери" (28 марта, Уфа), Губернского театра Сергея Безрукова (было отменено вчера, 26 марта, в Москве).
28 марта не состоятся съемки и эфир выпусков "Вечернего Урганта".
Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общенационального траура по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня". Трагедия унесла жизни более 60 человек.
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