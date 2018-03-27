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Педагогов могут обязать оказывать школьникам первую медицинскую помощь

, ИА "Амител"
Инициаторы законопроекта указывают на актуальность вопроса оказания первой медпомощи школьникам

Фото: youtube.com

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается обязать учителей оказывать первую медицинскую помощь школьникам, пишет "Парламентская газета".

"Крайне остро стоит вопрос о возможности оказания работниками школ и дошкольных учреждений первой помощи детям до прибытия бригад скорой и неотложной медицинской помощи", — говорится в пояснительной записке.

"Указанные изменения регламентируют оказание педагогическими работниками первой помощи детям, устанавливают обязанность педагогических работников по оказанию первой помощи, дополняют перечень организаций, осуществляющих мероприятия по охране здоровья детей, государственными и муниципальными образовательными организациями", — отмечается в записке к документу. 

Кроме того, документ предусматривает введение особого порядка допуска школьников к занятиям физкультурой и спортом, а также обязанность родителей сообщать образовательному учреждению о состоянии здоровья ребенка, если для получения им образования требуются особые условия обучения.

Инициаторы законопроекта указывают на актуальность вопроса оказания первой медпомощи школьникам. Они отмечают, что состояние здоровья детей ухудшается в период их пребывания в образовательных учреждениях.

Авторы документа также обратили внимание на то, что возрастает число случаев резкого ухудшения здоровья учащихся во время занятий физкультурой, требующих срочного медицинского вмешательства.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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