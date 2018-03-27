Произведения отечественных аниматоров в последнее десятилетие представляют российское кино в кинозалах Европы и Азии, поэтому анимация должна превратиться в отдельную отрасль с постоянным финансированием и стратегией развития. К такому выводу пришли участники "круглого стола" в Госдуме, посвященного современной российской анимации, её значению в формировании новой творческой индустрии, пишет "Парламентская газета".

Касаясь вопроса о влиянии российской мультипликации на развитие подрастающего поколения, представители Минобрнауки и Минкультуры объявили о том, что работают над экранизацией произведений русской литературы. Таким образом в стране появятся мультфильмы для школьников разных классов, которые будут учить доброму и вечному.

Директор Департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова объяснила, что деление пойдёт с первого по четвертый, с пятого по восьмой и с девятого по одиннадцатый классы.

Она отметила, что в области производства российских мультфильмов наметилась положительная динамика, а потому нельзя снижать темпов производства. Так, в 2013 году было выпущено 103 анимационных фильма, а в 2017-м — 163, при этом запущено в производство 232 анимационных фильма. "Такое увеличение происходит за счёт того, что увеличивается государственная поддержка в адрес анимационных сериалов", — подчеркнула Любимова.

Подъем российской анимации констатировал первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков: "Дети ходят с удовольствием в кино. В 2017 году в стране вышло 9 полнометражных фильмов, на 550 миллионов рублей их поддержал Фонд кино. В прошлом году при господдержке вышли в прокат полнометражные мультипликационные фильмы, собравшие в прокате десятки миллионов рублей и зрителей".

Журов отметил, что Дума готовится принять во втором чтении законопроекты о налоговых льготах для аниматоров.

О необходимости оперативно принимать стратегию говорила директор "Союзмультфильма" Юлиана Слащева: "Нам нужна стратегия развития анимационной отрасли, а то мы существуем как часть отрасли кино, что негативно сказывается на общем укладе и производительности работы. У мультипликаторов сегодня нет даже профстандартов".

Стратегия, по ее мнению, нужна для того, чтобы все увидели, что анимация — это индустрия со своими правилами.

С этим согласилась исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова, отметив, что в России ежегодно выходит 80 часов мультфильмов, что составляет 0,45% от общемирового производства.

Режиссер и продюсер Сергей Сельянов предложил нанимать иностранных специалистов, которые работают быстро и качественно и не боятся этого: "Мир принадлежит тому, кто умеет его развлекать".

Кинопродюсер, генеральный директор кинокомпании "Мастер-фильм", председатель Комиссии анимационного кино Союза кинематографистов России Александр Герасимов в свою очередь напомнил, что 8 апреля в 2012 году отмечали столетие российской анимации: "Дата приближается, а мы до сих пор так и не сделали этот день официальным. Я не говорю про выходной, конечно. Но ведь можно же внести 8 апреля в календарь праздничных и памятных дат!"

В Комитете Госдумы по культуре пообещали этому содействовать.