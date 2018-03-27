Жители Алтайского края сообщают о второй волне паводка в селе Маралиха Краснощековского района, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
По словам местных жителей, сотрудники МЧС на месте, но заторы, которые послужили причиной наводнения, не взрывают. Якобы спасатели говорят, что нечем взрывать заторы.
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщили, что стабилизация гидрологической обстановки в Алтайском крае ожидается не ранее начала апреля.
"Наиболее сложно в Краснощековском районе, где для предотвращения несчастных случаев практически полностью заблаговременно эвакуированы два небольших населенных пункта — Усть-Козлуха и Маралиха", — было отмечено на заседании комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), которое провел губернатор региона Александр Карлин.
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