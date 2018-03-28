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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Сенатор предложил вернуть проверки малого бизнеса из-за трагедии в Кемерово

, ИА "Амител"
"Причем проверки должны быть качественными", - подчеркнул депутат Госдумы

Фото: vmeste-rf.tv

Первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров заявил, что необходимо сделать обязательными проверки противопожарной безопасности на всех предприятиях — малых, средних и крупных, чтобы избежать в будущем трагедий, подобных пожару в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, пишет "Парламентская газета".

"Сейчас мы имеем нормативные акты, по которым на начальном периоде предприятия малого бизнеса освобождены практически ото всех проверок. Но, по-видимому, нам нужно будет вносить изменения в систему законодательства, чтобы освобождение не касалось проверок, которые помогают устранить угрозы жизни и безопасности людей", — отметил Майоров.

По его словам, нужно не задумываться, к какой категории принадлежит та или иная компания, а проводить обязательные периодические проверки противопожарной безопасности на всех предприятиях.

Сенатор подчеркнул, что "надзорные каникулы" в плане финансовых проверок никто трогать не будет. Изменения в законодательство коснутся только плановых проверок обеспечения противопожарных мер и готовности к другим чрезвычайным ситуациям.

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный согласился с предложением Майорова, подчеркнув, что регулярные проверки должны быть обязательными для всех объектов массового скопления людей, в том числе торговых центров.

"Причем проверки должны быть качественными. Нужно выявлять все недочеты и добиваться реального их исполнения", — подчеркнул Выборный.

После трагедии в Кемерово по стране прошла волна учебных тревог в различных организациях, а Генеральная прокуратура распорядилась проверить все торгово-развлекательные центры в России на пожарную безопасность.

Читайте также в сюжете: Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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