В последнее время фиксируется рост числа мутационных изменений в организме человека. По мнению ученых, причина кроется в ослаблении естественного отбора, сообщает "Русская планета".
До бурного развития системы здравоохранения люди, родившиеся с серьезными заболеваниями, погибали по естественным причинам. Сейчас, по словам доктора биологических наук Александра Маркова, благодаря программе реабилитации и высокому уровню медицины смертность снизилась во всех развитых странах мира.
Это, как отмечает ученый, и стало следствием сбоя в системе естественного отбора. Кроме того, теперь у новорожденных присутствуют и новые генетические изменения, которых не было у их родителей.
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