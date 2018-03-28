27 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин на вертолете совершил облет подтопленных территорий в регионе. Ими стали пострадавшие от паводка сильнее других Солонешенский, Краснощековский и Петропавловский районы.
Так, глава региона на месте осмотрел пять мостов, которые были уничтожены стихией в Солонешенском районе. Тем не менее наземная связь с населенными пунктами не потеряна. В ближайшее время специалисты Алтайавтодора и представители Минстройтранса Алтайского края приступят к оценке ущерба и возможности восстановления объектов инфраструктуры.
В условиях ЧС удалось главное – были сохранены все человеческие жизни, отметил Александр Карлин. "В Солонешенском районе местные власти, полиция оперативно оповестили население о надвигающейся воде, поэтому никто не пострадал", - рассказал начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко. В спасательных работах также активно участвуют жители, они откачивают воду, разбирают завалы, помогают преодолеть последствия паводка. По словам Сергея Диденко, самое главное сейчас — это адресная социальная помощь в тех населенных пунктах, где вода постепенно спадает.
"Там, где вода ушла, видно, что ситуация развивалась стремительно, в течение нескольких часов. Но эвакуация населения проведена вовремя. Мы не допустили потерь жизней людей — это самое главное. Не допущено также серьезного материального ущерба. Вся ситуация будет изучена, в ближайшие дни будут организованы группы специалистов, которые оценят состояние мостов, дорог, чтобы гарантированно обеспечить транспортную связь с населенными пунктами. Далее будут обследованы все социальные объекты, мы должны возобновить работу образовательных учреждений после каникул", — прокомментировал ближайшие планы губернатор.
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К слову, за прошедшие сутки в Алтайском крае стало на 200 подтопленных домов меньше. Напомним, жителям пострадавших населенных пунктов доставляют бутилированную питьевую воду и препараты для профилактики инфекционных заболеваний.
Комментарии
Теперь эффективность управления будет в погибших будут измерять.Нет погибших так и молодцы.