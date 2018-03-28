Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ввод системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) позволит повысить размер пенсий на 10-20 процентных пунктов от уровня зарплат, передает ТАСС.
Силуанов отметил, что запуск ИПК также способен придать дополнительный инвестиционный ресурс экономике в размере 1,5% ВВП.
"Для повышения темпов роста экономики необходимо формирование инвестиционного ресурса. Именно через финансовую систему возможно это сделать. За счет ИПК размер пенсии может быть увеличен на 10-20 процентных пунктов от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем", — заверил Силуанов.
Система ИПК должна вступить в силу 1 января 2019 года. По предлагаемой ПФР концепции, индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет добровольных отчислений граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
Комментарии