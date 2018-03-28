Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что изменения налоговой системы должны быть направлены на развитие экономики, создание конкурентных условий и пойти на пользу добросовестных корпоративных налогоплательщиков, сообщает РИА Новости.
"Изменения должны быть направлены на создание справедливых конкурентных условий для развития экономики, то есть в пользу добросовестных корпоративных налогоплательщиков", — сказал Силуанов на расширенном заседании коллегии Минфина.
Министр отметил, что предложения по настройке налоговой системы должны соответствовать принципу фискальной нейтральности (приоритета неизменности общего уровня налоговой нагрузки для бюджета).
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