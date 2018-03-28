3554 приусадебных участка и 1224 жилых дома подтоплены в настоящий момент в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что подтопление произошло в 69 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов.
Сейчас в ликвидации последствий паводка принимают участие 1475 человек, 440 единиц техники, из них от МЧС России: 750 человек, 149 единиц техники.
Между тем 28-29 марта на реках Алтайского края, Республики Алтай продолжится повышение уровней воды (в результате снеготаяния, осадков, возможного образования заторов при вскрытии) – ожидается достижение опасных отметок и подтопление прибрежных территорий у н.п. Староалейское, Локоть, Рубцовск (р. Алей), н.п. Карпово-2, Белоглазово (р. Чарыш), говорится в прогнозе Сибирского регионального центра МЧС России.
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