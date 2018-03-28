Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели электросварщика на одном из предприятий в Барнауле, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что ЧП произошло 16 января этого года. Электросварщик во время работ по прокладке труб над тамбуром пролета изготовления пустотных плит получил травмы. Его доставили в больницу, где он скончался. По версии следствия, гибель работника явилась результатом нарушения требований охраны труда на предприятии.
"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и степени вины должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности работников. Расследование уголовного дела продолжается", — сказано в сообщении СКР.
Комментарии
а что организацию не озвучили? судя по тексту какое то кжби, опять КЖБИ-2, если да сколько там еще люди гибнуть будут?