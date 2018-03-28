Отключение некоторых светофоров будет произведено в среду, 28 марта, из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях ООО "Барнаульская сетевая компания".
Адреса светофоров и время их отключения:
- пересечение улицы Молодежной с переулком Ядринцева (с 08.30 до 12.00);
- пересечение проспекта Социалистического с улицей Гоголя (с 13.00 до 16.30);
- пересечение Павловского тракта с улицей Бабуркина (с 09.00 до 12.00);
- пересечение Павловского тракта с улицей Сельскохозяйственной (с 09.00 до 12.00);
- пересечение шоссе Ленточный бор с Южным трактом (с 09.00 до 16.00).
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула просят автовладельцев быть внимательными на указанных перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии
А нельзя это сделать ночью или в выходной день?
28.03.2018 09:14
Местный
А ты пойдёшь ночью работать? Небось захочешь двойную оплату же?
А ты пойдёшь ночью работать? Небось захочешь двойную оплату же?
Конечно захочу! Но я думаю удобство тысяч клиентов дороже.
Меня больше удивляет твое холопское отношение к самому себе.