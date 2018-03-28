Среда, 28 Март, 10:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Выходите ли вы из здания, когда слышите противопожарную сигнализацию?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,17
€ 71,26
450159
6°
Обь
110см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в КемеровоПаводок-2018Дорожный ремонт - 2018
Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Новости

Несколько светофоров отключат планово в Барнауле 28 марта

, ИА "Амител"
Это связано с проведением ремонтных работ

Фото: pixabay.com

Отключение некоторых светофоров будет произведено в среду, 28 марта, из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях ООО "Барнаульская сетевая компания".

Адреса светофоров и время их отключения:

- пересечение улицы Молодежной с переулком Ядринцева (с 08.30 до 12.00);

- пересечение проспекта Социалистического с улицей Гоголя (с 13.00 до 16.30);

- пересечение Павловского тракта с улицей Бабуркина (с 09.00 до 12.00);

- пересечение Павловского тракта с улицей Сельскохозяйственной (с 09.00 до 12.00);

- пересечение шоссе Ленточный бор с Южным трактом (с 09.00 до 16.00).

В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула просят автовладельцев быть внимательными на указанных перекрестках, соблюдать требования дорожных знаков. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

28.03.2018 09:14
Местный

А нельзя это сделать ночью или в выходной день?

0  0
28.03.2018 10:14
- гость -


28.03.2018 09:14
Местный
А ты пойдёшь ночью работать? Небось захочешь двойную оплату же?

0  0
28.03.2018 10:35
- гость -

А ты пойдёшь ночью работать? Небось захочешь двойную оплату же?

Конечно захочу! Но я думаю удобство тысяч клиентов дороже.

Меня больше удивляет твое холопское отношение к самому себе.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
10:40
Что такое день траура и когда его объявляют в России 0
10:32
Задымление произошло в следовавшем в Новосибирск самолете при взлете 1
10:23
Похороны бывшего фединспектора на Алтае Михаила Чугуева пройдут 29 марта 0
10:11
Машину развернуло под мостом в Барнауле против движения в результате аварии 1
10:02
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" уверена, что пожар устроили подростки 7
09:50
Барнаульцам 29 марта окажут бесплатную юридическую помощь 0
09:33
Флаги приспущены в Барнауле в день траура по жертвам кемеровской трагедии 0
09:25
Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" заявила о всегда открытых дверях кинотеатра 14
09:12
Дело возбуждено из-за гибели электросварщика на предприятии в Барнауле 1
09:01
Несколько светофоров отключат планово в Барнауле 28 марта 3
09:00
Компания "Алтайлес" запустила новый проект на базе "Каменского ЛДК" 0
08:44
Более 3500 приусадебных участков подтоплено в Алтайском крае 0
08:30
Автомаркет "Гараж" дарит своим клиентам бесплатный шиномонтаж 0
08:23
Подготовку к 9 мая обсудили в администрации Барнаула 0
08:15
Закон о долевках: испытание застройщиков и удачное время для покупки 2
08:04
"Ни один человек не погиб": губернатор Карлин о первой волне паводка 1
07:50
﻿На бесплатном семинаре расскажут все, что нужно знать об интернет-продажах 0
07:34
"Горит всё": независимые эксперты о пожарной безопасности в современных ТРЦ 8
07:22
Помощь для Надежды: жители Алтайского края собрали более 80 тысяч рублей 6
07:14
Как в Барнауле очищают питьевую воду во время паводка 3
07:03
Куда звонить в Барнауле в экстренных случаях: инфографика 2
06:48
День траура: как в Барнауле почтили память жертв кемеровской трагедии 0
06:32
Спасатели предупреждают: уровень воды в реках Алтая продолжит повышение 0
06:23
10 недель без роста цен: бензин в Алтайском крае не дорожает с января 4
06:14
Тепло до +8 градусов и сильный гололед ожидают в Алтайском крае 28 марта 0
06:01
Уроки кемеровской трагедии: прокуратура начинает проверки барнаульских ТЦ 15
05:54
28 марта. День траура по погибшим в Кемерово начался в России 0
04:07
Силуанов объяснил, зачем в России собираются провести налоговую реформу 3
03:57
Силуанов рассказал, как можно будет увеличить пенсию за собственные деньги 3
02:44
Сенатор предложил вернуть проверки малого бизнеса из-за трагедии в Кемерово 1
01:11
Рост мутационных изменений в организме человека объяснили ученые 0
00:04
Ученые открыли новый орган человека – сеть микроскопических каналов 1
23:53
Сборная России по футболу начала матч против Франции с минуты молчания 0
23:17
Педагогов могут обязать оказывать школьникам первую медицинскую помощь 5
23:04
Мультфильмы будут производить в России с учетом общей стратегии 0
22:36
Жители Маралихи сообщают о второй волне паводка в Краснощековском районе 0
22:24
Билан, Бузова и прочие: артисты отменяют выступления в связи с трауром 1
22:08
Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля" 1
21:36
Лолита пообещала отдать гонорар родственникам погибших в "Зимней вишне" 0
21:28
Плачут даже мужчины: в Барнауле прошел митинг в память погибших в Кемерово 2
21:17
Ситуация с паводком на Алтае стабилизируется не ранее начала апреля 0
21:04
Алтайский подросток осужден за разбой, начавшийся с просьбы закурить 3
20:23
Возгорание вновь произошло в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово 0
20:13
Сгоревший ТЦ "Зимняя вишня" в деталях: 3D/360° фото 0
20:01
Тулеев извинился перед Путиным за трагедию в Кемерово 13
19:48
СК проверит информацию о ребенке, упавшем в яму после ремонта в Барнауле 0
19:22
Мэрия Кемерово опубликовала список погибших при пожаре в ТЦ 2
19:08
Коротко о главном: кемеровская трагедия и паводок на Алтае
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 27 марта
18:48
СК просит арестовать задержанных по делу о пожаре в кемеровском ТЦ 2
18:28
Кличко поручил проверить все ТРЦ в Киеве после трагедии в Кемерово 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.