Управляющая кемеровским торговым центром "Зимняя вишня" Надежда Судденок опровергла информацию о том, что двери кинотеатров кто-то умышленно закрыл. Об этом пишет РИА "Новости".
"У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда", — отметила она.
Также управляющая рассказала, что ей не было известно о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре. Женщина утверждает, что месяц назад сигнализация срабатывала и никаких замечаний не поступало.
Напомним, Надежду Судденок задержали до 29 марта. Ранее глава компании-подрядчика, обслуживавшей системы пожарной безопасности в ТЦ, Игорь Полозиненко рассказал о блокировке дверей в кинотеатре, откуда во время пожара не смогли выбраться люди.
Напомним, согласно официальным данным, жертвами пожара, произошедшего в воскресенье, 25 марта, стали 64 человека. Большинство из них дети.
Президент Владимир Путин объявил 28 марта днем национального траура в России.
Комментарии
Так кто же закрыл двери и выключил сигнализацию?
И кто посеял лживую панику о сотнях трупов?
28.03.2018 09:32
- гость -//////////
Почему лживую? В списках нет 2-х барнаульцев, я полагаю и с других регионов люди не попали в списки
Напиши данные двух барнаульцев если знаешь их! А если нет зачем сплетни передаешь?
в полной версии она там такую ахинею несет...
28.03.2018 09:40
- гость -
Зачем лжете? Есть!((( Сидоровы. 3 человека. Отец и двое детей среди пропавших без вести(((
ну вот вам и ответ можно плюсовать всех пропавших без вести к погибшим, но возникает вопрос где же тогда их тела???
28.03.2018 09:45
гость///////
На Амике новость почитайте, я за Вас информацию повторно искать не буду
Барнаульцев нет в списках погибших и пострадавших. Во- первых, еще не разобраны все завалы. Возможно еще найдут погибших. А во-вторых, опознана только половина погибших. Так что пока рано о чем-то говорить.
Барнаульцы в списках пропавших безвести, но неопознанных. Предстоит днк экспертиза
хлопают дверями - а просто доводчики кинотеатр поставить и шум прекратится)
28.03.2018 09:55
- гость -
Барнаульцы есть в списках пропавших без вести.
Списки опубликованы.
Хотелось бы чтобы нашлись...
а почему такое недоверие к количеству погибших? да потому что народ абсолютно верит словам чиновников и в этом целиком их вина!!!
не верит*
Было полно времени их спасти.