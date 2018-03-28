Управляющая ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Надежда Судденок заявила, что пожар случился, скорее всего, из-за поджога. Об этом пишет РИА "Новости".
Управляющая подчеркнула, что сотрудница центра, работавшая на одном из аттракционов, перед возгоранием услышала хлопок, после чего рядом с ней возник "столб огня".
"Если бы возник пожар, был бы какой-то дым, тление. Был столб огня. Следовательно, я считаю, что это был поджог, кем, я не знаю", — говорит Судденок.
Она рассказала также, что в последнее время в торговый центр часто приходили "неадекватные молодые люди". Они вели себя вызывающе и оскорбляли посетителей. Женщина рассказывает, что лично "отправляла несколько группировок". Пару раз даже вызывали полицию.
"Эти подростки были… разной национальности, не могу сказать, какая точно, ну вот такой с черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, это были подростки разного возраста", — говорит Судденок.
А один из них приходил в "Зимнюю вишню" очень часто.
"Это парень внешности цыганской, и очень отчетливо мы его можем описать. То есть он тоже неоднократно приходил, были вызваны сотрудники полиции, у нас есть протоколы о задержании этих молодых людей", — рассказала в суде управляющая.
Напомним, страшный пожар произошел в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" в воскресенье, 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. Большая часть — дети.
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"Эти подростки были… разной национальности, не могу сказать, какая точно, ну вот такой с черной бородкой, похожей на чеченскую, на кавказскую, это были подростки разного возраста", — говорит Судденок.
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