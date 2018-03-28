Фото: barnaul.org
Государственные флаги приспущены в Барнауле 28 марта — в общенациональный день траура по жертвам трагедии, произошедшей в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня".
"В Барнауле на административных зданиях приспущены государственные флаги, учреждениями культуры и телерадиокомпаниями отменены развлекательные мероприятия и передачи", — сообщили в городской администрации.
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Напомним, что накануне вечером сотни барнаульцев пришли к Мемориалу Славы, чтобы почтить память погибших в столице Кузбасса.
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