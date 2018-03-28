Фото: fmsu.org
День бесплатной юридической помощи гражданам проводит 29 марта администрация Барнаула.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, получить правовые консультации можно с 15:00 до 17:00 по следующим адресам:
- Администрация города Барнаула (ул. Гоголя, 48, каб. 124) — заместитель председателя правового комитета Аленников Алексей Александрович;
- Администрация Железнодорожного района Барнаула (пр-кт Красноармейский, 104, каб.27) — заведующий правовым отделом Бавыкин Александр Андреевич, тел. 625610;
- Администрация Ленинского района Барнаула (ул. Г.Исакова, 230, каб.407) — заведующий правовым отделом Канищева Аксана Петровна, тел. 547426;
- Администрация Центрального района Барнаула (ул. Никитина, 60, каб. 30) — заведующий правовым отделом Попов Николай Владимирович, тел. 631370;
- Администрация Индустриального района Барнаула (ул. 50 лет СССР, 12, каб. 24) — начальник отдела правовой экспертизы правового комитета администрации города Барнаула Безбородова Екатерина Леонидовна, тел. 425349;
- Администрация Октябрьского района Барнаула (пр-т Комсомольский, 108а, каб. 15) — заведующий правовым отделом Науменко Майя Валерьевна, тел. 240952.
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