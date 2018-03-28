Более трех тысяч голов крупного рогатого скота было эвакуировано с начала паводка в Алтайском крае из подтопленных районов. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Речь идет о Краснощековском, Курьинском, Петропавловском, Смоленском и Солонешенском районах. При снижении уровня воды животных перемещают на базовые объекты содержания. На свои прежние места содержания уже возвращено более 600 голов скота.
Эвакуационные мероприятия проводят своевременно. Так, в Чарышском районе благодаря выстроенному взаимодействию администрации района с ветеринарной службой ведут непрерывный мониторинг ситуации. Есть данные по каждому населенному пункту. Эти данные обновляются круглосуточно.
Скот перевозят на автомобилях на возвышенности. В селе Усть-Козлуха, например, было эвакуировано более полутора тысяч голов крупного рогатого скота, более 300 овец. Кроме того, перевезли весь имеющийся запас кормов в недоступные паводковым водам места.
Напомним, по последним данным, в регионе подтоплено 3554 приусадебных участка и 1224 жилых дома. Подтопление произошло в 69 населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского, Зонального, Курьинского, Быстроистокского, Алтайского, Солонешенского, Петропавловского, Советского, Шипуновского, Целинного, Смоленского районов.
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