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Задымление произошло в следовавшем в Новосибирск самолете при взлете

, ИА "Амител"
В причинах произошедшего разбирается комиссия Росавиации

Фото: liveinternet.com

Взлет пришлось прервать экипажу самолета Boeing 737-800, следовавшего из Москвы в Новосибирск, из-за задымления в кабине.

Как сообщает "Интерфакс", возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования. Инцидент произошел в 21:50 по Москве 27 марта при подготовке к взлету в аэропорту "Домодедово".

Издание также отмечает, что, по имеющимся у Росавиации данным, взлет был прерван после разбега в один километр.

Известно, что в процессе разбега экипаж сообщил о задымлении в салоне. Аварийная высадка пассажиров завершена успешно.

"На борту находилось 7 членов экипажа и 129 пассажиров. Пострадавших нет", — сообщили в Росавиации.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2018 10:38
- гость -

Слава богу , что он не успел взлететь!!!! Боже , как страшно!!!!

0  0
28.03.2018 11:07
- гость -

Как сообщает "Интерфакс", возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования
---
сразу про это подумал, увидев заголовок

0  0
28.03.2018 11:16
Барбоскин

скажите лучше, почему у самолета на фото окраска ниже ватерлинии более зеленая, чем основной корпус с крыльями покрашен?

0  0
28.03.2018 12:00
- гость -

Ватерлинии у самолета нет, чучкча

0  0
28.03.2018 12:13
Барбоскин

я видел когда-то большой самолет. он садился на воду и взлетал
в иркутске их делают. не помню как называется
там прям риски были нанесены с цифрами, чтобы осадку замерять

0  0
28.03.2018 12:14
- гость -

11:16, Корпус самолета сделан из алюминиевых сплавов, а покраска корпуса - чисто брендирование, а не для скрытия "ржавчины", если вы об этом!

0  0
28.03.2018 12:18
Барбоскин

да просто только сейчас заметил, что зачем-то так покрашен...
наверное, чтобы выглядел более стремительным)

0  0
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