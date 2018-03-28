Фото: liveinternet.com
Взлет пришлось прервать экипажу самолета Boeing 737-800, следовавшего из Москвы в Новосибирск, из-за задымления в кабине.
Как сообщает "Интерфакс", возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования. Инцидент произошел в 21:50 по Москве 27 марта при подготовке к взлету в аэропорту "Домодедово".
Издание также отмечает, что, по имеющимся у Росавиации данным, взлет был прерван после разбега в один километр.
Известно, что в процессе разбега экипаж сообщил о задымлении в салоне. Аварийная высадка пассажиров завершена успешно.
"На борту находилось 7 членов экипажа и 129 пассажиров. Пострадавших нет", — сообщили в Росавиации.
Комментарии
Слава богу , что он не успел взлететь!!!! Боже , как страшно!!!!
Как сообщает "Интерфакс", возможной причиной задымления называют попадание влаги в систему кондиционирования
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сразу про это подумал, увидев заголовок
скажите лучше, почему у самолета на фото окраска ниже ватерлинии более зеленая, чем основной корпус с крыльями покрашен?
Ватерлинии у самолета нет, чучкча
я видел когда-то большой самолет. он садился на воду и взлетал
в иркутске их делают. не помню как называется
там прям риски были нанесены с цифрами, чтобы осадку замерять
11:16, Корпус самолета сделан из алюминиевых сплавов, а покраска корпуса - чисто брендирование, а не для скрытия "ржавчины", если вы об этом!
да просто только сейчас заметил, что зачем-то так покрашен...
наверное, чтобы выглядел более стремительным)