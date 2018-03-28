Отец охранника, задержанного по подозрению в отключении сигнализации в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", заявил, что систему оповещения выключили еще за неделю до трагедии, и сделал это не его сын. Об этом сообщает RT.
В СКР говорили, что сотрудник ЧОПа задержан за то, что отключил систему оповещения в тот момент, когда получил сигнал о пожаре в торговом центре.
По словам отца задержанного, сигнализация очень часто срабатывала ложно. Охранник якобы об этом рассказал начальству, и ее "в итоге кто-то отключил". Это произошло ещё 18 марта.
"При этом сам сын отключить её не мог, поскольку даже не знал, как это делается", — рассказал отец задержанного.
Он добавил, что, когда начался пожар, его сын находился на рабочем месте перед мониторами компьютеров.
"Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвертый этаж. Добежал или нет, не знаю. Помимо него в смене было ещё двое сотрудников ЧОПа. Для такой огромной площади это ничтожно мало. Они ничего и не смогли бы сделать", — заметил мужчина.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что пожарная сигнализация в торговом центре не работала с 19 марта, а охранник, когда начался пожар, даже не нажал на кнопку оповещения на посту.
Напомним, страшный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. Большинство из них — дети.
Комментарии
Скорее всего, это правда. Да и вряд ли охранник принимает такие решения самостоятельно.
Нашли козла отпущения,руководство должно отвечать за пожарную безопасность,количество сотрудников должно быть соответствующим,а не с целью экономии зарплаты.А вот человека запершего кинозрителей нужно строго наказать,за отсутствие на рабочем месте...
ну щасс начнется на охранника конечно спихнуть надо че сами владельцы что ль отвечать будут !кошмар беспредел
Вчера какая-то шишка талдычила о виновности учителей и родителей. Лишь бы на него не подумали
Говорил, только увидел на экране, что повалил дым, побежал на четвертый этаж. Добежал или нет, не знаю
---
в общем-то к показаниям этого дяди у больше вопросов нету
получается, даже МЧС не догадался вызвать
28.03.2018 11:34
- гость -
Вчера какая-то шишка талдычила о виновности учителей и родителей. Лишь бы на него не подумали
---
если детей кто-то привез в кинотеатр, но несет за них ответственность
не думаю, что кто-то будет спорить с этим очевидным фактом
и, считаете, это нормально, оставить их в зале, а самому уйти?