Следователи дадут оценку действиям украинского пранкера Евгения Вольнова, который сообщал ложные данные о количестве погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом пишет ТАСС.
"Пранкер Евгений Вольнов звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка его действиям будет дана в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре", — отметили в СКР.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко рассказала, что пранкер имеет гражданство иностранного государства. По данным СМИ, он украинец.
Ранее в соцсетях появились записи телефонных разговоров, которые совершал пранкер, о якобы нескольких сотнях погибших при пожаре. Следственный комитет и МЧС опровергли эту информацию.
Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. Большинство из них – дети. 28 марта в России объявлено днем национального траура.
Комментарии
СКР даст оценку действиям украинского пранкера, сообщавшего ложные данные
А можно дать прям сразу в табло, что бы зубы вылетели и он ими подавился и потом всю оставшуюся жизнь шамкал?
да фиг с ним, с этой хохломразью.
своих гадов нужно зачищать, начиная с соцсетей и форумов.
Очень правильно сказал. Эти как предатели в войну, к ним отношение хуже чем к врагам.
Мерзко и противно, что наши люди поверили, подхватили и разнесли эту мерзость по соцсетям и не только. Наверно, надо ввести хотя бы административную ответственность за подобного рода вбросы в ЧС. Пусть человек сначала задумается о том, готов ли он отвечать за свои слова и действия. А потом уже или промолчит, или осознанно совершит правонарушение.
вывезти в Россию и осудить, один хрен санкции нарастают как снежный ком
Отлавливать нужно этих гадов и по моргам водить. Пусть считают людей и детишек, чтоб на всю жизнь запомнилось...
вывезти в Россию и осудить
можно просто открытый перелом позвоночника сделать. зачем с этой тушей законные методы применять?
Да его вычислили уже, как зовут и где живёт. Недолго дурачку осталось небо коптить.
а сколько упырей вчера повылазило с этой информацией
28.03.2018 11:47
технарь
да фиг с ним, с этой хохломразью.
своих гадов нужно зачищать, начиная с соцсетей и форумов.
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Ты про Вована с Лексусом ?
28.03.2018 12:04
- гость -
Да его вычислили уже, как зовут и где живёт. Недолго дурачку осталось небо коптить
Новичком или укол зонтиком ?
Доверия к этой власти нет, вот и верят всяким слухам.
Сейчас посмотрел список погибших и пропавших без вести на официальном сайте администрации г.Кемерово. Таких 38+25. Александр Лиллевяли потерял 3-х детей. В списках только одна Валерия с такой фамилией. Возможно они от первого брака жены с другой фамилией. Может быть. Или нет? Но тогда цифры не сходятся