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Власти отчитались о проверке нового барнаульского торгового центра "Заря"

, ИА "Амител"
Специалисты не выявили нарушений норм безопасности в здании

Фото: google.ru/maps

Власти Алтайского края отчитались о проверке возведенного в Барнауле торгового центра, расположенного по адресу: улица Власихинская, 166. Речь идет о ТЦ "Заря".

Как сообщили в правительстве региона, проверочные мероприятия прошли в рамках исполнения поручения губернатора Александра Карлина об усилении надзора за соблюдением строительных норм и правил при строительстве зданий общественного назначения.

ТЦ "Заря" — это трехэтажное здание с подземной автостоянкой. Данный объект строили с 2014 года. На проектную документацию было выдано положительное заключение негосударственной экспертной организации, а государственный строительный надзор здесь осуществляют с момента начала строительства.

Специалисты Госстройнадзора установили, что построенное здание соответствует проектной документации и требованиям пожарной безопасности.

Главный инженер компании "Строймонтажсервис" Андрей Куклин сообщил, что в ТЦ установлена автоматическая система пожаротушения, исключающая вмешательство человека.

В торговом центре имеется резервуар с водой, системы дымоудаления, оповещения, газоанализаторы. На этажах имеются огнетушители и пожарные рукава со стволами, а также стационарные телефоны и кнопки вызова "01", посредством которых посетители могут сообщить охране и экстренным службам о внештатной ситуации.

На случай внештатной ситуации на всех этажах ТЦ имеются эвакуационные выходы с обозначением направления путей эвакуации посетителей и персонала.

Глава региональной Государственной инспекции Андрей Степанов, в свою очередь, подчеркнул: "Ни один объект, имеющий нарушения, в том числе норм пожарной безопасности, не получил заключения Госинспекции о соответствии проектной документации".

Также отмечается, что в процессе эксплуатации общественных зданий ответственность за безопасность посетителей обязаны нести собственники.

Напомним, что проблема проверок ТЦ обострилась после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар. Официально подтверждена гибель более чем 60 человек.

Сразу после этого ЧП губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о необходимости усиления мер безопасности в торговых центрах и дал поручение организовать проверки в подобного рода объектах на территории региональной столицы.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, проверки ТЦ во всех районах Барнаула будут проводиться и по линии прокуратуры.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2018 11:17
- гость -

о! у нас есть и такой ТЦ ??? КУДА ИХ СТОЛЬКО?

0  0
28.03.2018 11:32
4ugun

После этой проверке стало еще грустнее, чем после пожара.

Вольфович же сказал как надо. Придите, например в пионер, по тихому не официально, посмотрите легко ли добраться до пожарных щитков, открыт ли запасной выход, и можно ли им воспользоваться, есть ли вменяемые планы эвакуации и т.д.

А вместо этого, вы сообщаете нам, что, по сути, просто выдали разрешение еще одному ТРЦ на работу. Издеваетесь?

0  0
28.03.2018 11:35
- гость -

список есть когда какую будут из 100500 штук проверять ныне работающих?

0  0
28.03.2018 11:35
оо

"Придите, например в пионер, по тихому не официально, посмотрите легко ли добраться до пожарных щитков, открыт ли запасной выход, и можно ли им воспользоваться, есть ли вменяемые планы эвакуации и т.д. "

+100

0  0
28.03.2018 11:36
- гость -

а работает ли система пожаротушения или просто заглушили после манометра как в арене?

0  0
28.03.2018 11:40
- гость -

А апендицид под названием простор?

0  0
28.03.2018 11:56
- гость -

Ключевое слово "отчитались". Всё как всегда в России-Матушке.

0  0
28.03.2018 12:10
- гость -

28.03.2018 11:17
- гость -
о! у нас есть и такой ТЦ ??? КУДА ИХ СТОЛЬКО?
На Шумакова/Власихинская стоит. Я живу недалеко, но даже не в курсе, что в нем есть.

0  0
28.03.2018 12:12
гость

Вот это проверка! Всем проверкам проверка! Опять авось пронесет.

0  0
28.03.2018 12:14
- гость -

чем не реклама этой "Зари" о которой до этого и слыхом не слыхивали!

0  0
28.03.2018 12:15
- гость -

Чет статья больше на рекламу сахивает!?

0  0
28.03.2018 12:20
Барбоскин

4ugun
открыт ли запасной выход
---
запаснЫй
запасной - это которым пользуются
а запасный - тот, который для крайних случаев

0  0
28.03.2018 12:21
- гость -

Отчитались, можно запускать! Пипл хавает, ТЦ строятся!

0  0
28.03.2018 12:27
- гость -

чем не реклама этой "Зари" и так не ходим по ТЦ а уж туда подавно

0  0
28.03.2018 12:45
Kate

Это ........, товарищи.... а слабо построить торговый центр в каждом дворе?!

0  0
28.03.2018 12:46
а

Какие центры!!!????? Не стыдно сейчас об этом писать......

0  0
28.03.2018 12:55
- гость -

Надо бы инициативной группой с журналистами проверить бы все ТЦ с онлайн вещанием результатов проверки, без предварительного предупреждения.

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