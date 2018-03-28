Фото: google.ru/maps
Власти Алтайского края отчитались о проверке возведенного в Барнауле торгового центра, расположенного по адресу: улица Власихинская, 166. Речь идет о ТЦ "Заря".
Как сообщили в правительстве региона, проверочные мероприятия прошли в рамках исполнения поручения губернатора Александра Карлина об усилении надзора за соблюдением строительных норм и правил при строительстве зданий общественного назначения.
ТЦ "Заря" — это трехэтажное здание с подземной автостоянкой. Данный объект строили с 2014 года. На проектную документацию было выдано положительное заключение негосударственной экспертной организации, а государственный строительный надзор здесь осуществляют с момента начала строительства.
Специалисты Госстройнадзора установили, что построенное здание соответствует проектной документации и требованиям пожарной безопасности.
Главный инженер компании "Строймонтажсервис" Андрей Куклин сообщил, что в ТЦ установлена автоматическая система пожаротушения, исключающая вмешательство человека.
В торговом центре имеется резервуар с водой, системы дымоудаления, оповещения, газоанализаторы. На этажах имеются огнетушители и пожарные рукава со стволами, а также стационарные телефоны и кнопки вызова "01", посредством которых посетители могут сообщить охране и экстренным службам о внештатной ситуации.
На случай внештатной ситуации на всех этажах ТЦ имеются эвакуационные выходы с обозначением направления путей эвакуации посетителей и персонала.
Глава региональной Государственной инспекции Андрей Степанов, в свою очередь, подчеркнул: "Ни один объект, имеющий нарушения, в том числе норм пожарной безопасности, не получил заключения Госинспекции о соответствии проектной документации".
Также отмечается, что в процессе эксплуатации общественных зданий ответственность за безопасность посетителей обязаны нести собственники.
Напомним, что проблема проверок ТЦ обострилась после трагедии в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где 25 марта произошел пожар. Официально подтверждена гибель более чем 60 человек.
Сразу после этого ЧП губернатор Алтайского края Александр Карлин заявил о необходимости усиления мер безопасности в торговых центрах и дал поручение организовать проверки в подобного рода объектах на территории региональной столицы.
Как ранее сообщал портал Amic.ru, проверки ТЦ во всех районах Барнаула будут проводиться и по линии прокуратуры.
Комментарии
о! у нас есть и такой ТЦ ??? КУДА ИХ СТОЛЬКО?
После этой проверке стало еще грустнее, чем после пожара.
Вольфович же сказал как надо. Придите, например в пионер, по тихому не официально, посмотрите легко ли добраться до пожарных щитков, открыт ли запасной выход, и можно ли им воспользоваться, есть ли вменяемые планы эвакуации и т.д.
А вместо этого, вы сообщаете нам, что, по сути, просто выдали разрешение еще одному ТРЦ на работу. Издеваетесь?
список есть когда какую будут из 100500 штук проверять ныне работающих?
"Придите, например в пионер, по тихому не официально, посмотрите легко ли добраться до пожарных щитков, открыт ли запасной выход, и можно ли им воспользоваться, есть ли вменяемые планы эвакуации и т.д. "
+100
а работает ли система пожаротушения или просто заглушили после манометра как в арене?
А апендицид под названием простор?
Ключевое слово "отчитались". Всё как всегда в России-Матушке.
28.03.2018 11:17
- гость -
о! у нас есть и такой ТЦ ??? КУДА ИХ СТОЛЬКО?
На Шумакова/Власихинская стоит. Я живу недалеко, но даже не в курсе, что в нем есть.
Вот это проверка! Всем проверкам проверка! Опять авось пронесет.
чем не реклама этой "Зари" о которой до этого и слыхом не слыхивали!
Чет статья больше на рекламу сахивает!?
4ugun
открыт ли запасной выход
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запаснЫй
запасной - это которым пользуются
а запасный - тот, который для крайних случаев
Отчитались, можно запускать! Пипл хавает, ТЦ строятся!
чем не реклама этой "Зари" и так не ходим по ТЦ а уж туда подавно
Это ........, товарищи.... а слабо построить торговый центр в каждом дворе?!
Какие центры!!!????? Не стыдно сейчас об этом писать......
Надо бы инициативной группой с журналистами проверить бы все ТЦ с онлайн вещанием результатов проверки, без предварительного предупреждения.