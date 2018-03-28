13 погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" похоронят в среду, 28 марта, сообщает РИА "Новости".
Их похоронят на четырех городских кладбищах — Кировском, Солонечном, Центральном №2 и Центральном №5. Кроме того, в Томске похоронят двух учеников местного лицея №7 — брата и сестру, которые учились в шестом и первом классах.
В этот день пройдут похороны 27-летнего Антона Мухина и его пятилетнего сына Ратибора. Их кремируют.
Как ожидается, траурные мероприятия с теми из погибших, кто уже был опознан, будут продолжаться весь день в разных соборах и кладбищах города.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". В результате погибли десятки людей — в данный момент официально подтверждена смерть более чем 60 человек. Еще десятки людей пострадали.
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