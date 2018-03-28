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Паводок-2018: режим ЧС из-за разгула стихии ввели во всем Алтайском крае

, ИА "Амител"
Данное решение было принято в связи с ухудшением обстановки в регионе

Фото: altairegion22.ru

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территории всего Алтайского края из-за ухудшения паводковой обстановки, сообщили 28 марта в региональном правительстве.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Карлин.

Краевым и муниципальным органам власти поручено обеспечить постоянный мониторинг гидрологической обстановки, продолжить мероприятия по снижению последствий ЧС, принять меры по обеспечению безопасности жизнедеятельности людей, обеспечить информирование, организовать контроль за работой временных пунктов размещения населения и сельскохозяйственных животных, направить резервы материально-технических, продовольственных, лекарственных ресурсов для жизнеобеспечения эвакуируемого населения.

Спасателям поручено организовать мониторинг обстановки и обеспечить контроль выполнения мер по предупреждению развития ЧС, а полиции рекомендовано принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения.

Напомним, что первая волна паводка ударила по населенным пунктам Алтайского края в конце прошлой недели. В некоторых районах в связи с разгулом стихии был введен режим ЧС.

Губернатор Александр Карлин, комментируя ситуацию, отметил, что паводок развивается по самому тяжелому из прогнозируемых сценариев.

В этом году, напомним, паводок формировался в специфических условиях — из-за малоснежной зимы почва сильно промерзла, и сейчас, в период активного снеготаяния, вода не уходит в землю. Проблему усугубили и сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, которые были зафиксированы в конце прошлой — начале текущей недели.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в регионе в данный момент подтоплено более 3500 приусадебных участков и более 1200 жилых домов.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

28.03.2018 12:14
Filin

а так как в зоне ЧС губернатор воспретил продавать алкоголь...

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