Более 1500 человек принимают участие в ликвидации последствий паводка в Алтайском крае, сообщает официальный сайт администрации региона.
Отметим, в крае подтоплены населенные пункты в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Петропавловском, Смоленском, Советском, Третьяковском, Курьинском, Быстроистокском, Целинном и Усть-Калманском районах.
"Во всех этих районах усилены группировки спасателей, работа которых направлена на оказание максимальной помощи местным жителям. Для ликвидации последствий паводка задействовано полторы тысячи человек, 440 единиц техники, в том числе от МЧС России — 750 человек, 149 единиц техники", — сказано в сообщении МЧС.
Сейчас в крае работают аэромобильные группировки Сибирского спасательного центра, Главных управлений МЧС России по Алтайскому краю и Республике Алтай, оперативная группа Сибирского регионального центра и 17 оперативных групп Главного управления и пожарно-спасательных гарнизонов края.
Напомним, 27 марта губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Жителям подтопленных районов в круглосуточном режиме оказывают помощь.
В случае вероятности подтопления дома нужно обращаться по телефонам 101 и 112. Круглосуточно работает телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю: (3852) 65-82-19.
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