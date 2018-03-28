Министерство чрезвычайных ситуаций России завершило обследование сгоревшего в Кемерово торгового центра "Зимняя вишня". Об этом пишет "Интерфакс".
Представитель МЧС рассказал, что были установлены датчики, которые записывали вибрации, выдавая данные на компьютер. Теперь будет произведен анализ для оценки устойчивости здания.
В ведомстве рассказали, что велось два параллельных метода анализа — помимо вибродатчиков были установлены ультразвуковые приборы "Стрела-П", которые также определяли степень повреждения конструкций здания. Сейчас специалистам института предстоит провести анализ. Это займет несколько дней.
"Итоговое заключение нужно для того, чтобы понять, в каком состоянии находится здание, насколько оно устойчиво", — пояснил представитель министерства.
Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. По официальным данным, погибли 64 человека. Большинство из них – дети. 28 марта в России объявлено днем национального траура.
Комментарии
Теперь будет произведен анализ для оценки устойчивости здания.
зачем если принято решение здание снести?
это власти так сказали, это частная собственность и собственник скорее всего против этого...