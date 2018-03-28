Фото: vk.com/rubcovsk_incident
Жители Рубцовска сообщают 28 марта в социальных сетях о большом провале, образовавшемся в асфальте неподалеку от родильного дома на улице Громова.
Соответствующие фотографии опубликованы в сообществе "Инцидент Рубцовск".
"Улица Громова, напротив роддома", — уточняет локацию ямы автор заметки. Также горожане предполагают, что это не последний провал, который ждет их на дорогах этой весной.
Яму огородили специальной лентой и отметили знаком.
Напомним, читатели портала Amic.ru могут также сообщать о ямах, провалах и выбоинах на дорогах края и региональной столицы. Для этого нужно лишь сфотографировать проблемный участок дороги или тротуара и выслать снимки на электронную почту редакции news@amic.ru.
Комментарии
Только асфальтом то чудопокрытие у меня б язык не повернулся б назвать