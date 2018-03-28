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Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
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Слухи и горе: что правда, а что нет в истории с пожаром в кемеровском ТРЦ

, ИА "Амител"
Очень много ложной информации, связанной с пожаром в Кемерово, которая сеет панику и ужас

Фото: Ася Хлыновская/Amic.ru

Вокруг трагедии в Кемерово распространяется много разной информации. Люди не верят официальным данным о числе погибших и пропавших без вести, считая, что они очень сильно занижены, а в соцсетях разыскивают некоего террориста, который якобы совершил поджог центра. ИА "Амител" попыталось разобраться в том, что все-таки правда, а что слухи.

1
Правда ли, что в пожаре погибло более 400 человек?

Думаем, что нет. Хотя точного поименного списка пропавших без вести и погибших в торговом центре все еще нет. Данные, предоставленные разными официальными источниками, разнятся. Но все они не превышают 70 человек. Так, например, МЧС сообщает о 64 погибших. Вечером 27 марта на сайте администрации Кемерово опубликовали список, в котором указаны 63 человека — это и погибшие, и пропавшие без вести. Отмечается, что из числа погибших 25 тел опознано, среди них 13 детей. Следственный комитет сообщил, кто к ним обратились родственники 67 человек, которые пропали во время пожара в ТЦ.

На митинге, который прошел 27 марта в Кемерово, инициативная группа родственников погибших собрала информацию о 85 пропавших без вести после пожара. Но власти и сами признают, что, возможно, у них не вся информация о пропавших людях. В любом случае информация о 200 или тем более о 400 жертвах пожара не подтверждается. Но и 64 погибших человека — это огромная трагедия. Тем более что большинство — дети.

2
Правда ли, что на кладбище выкопали 200 могил для погибших в пожаре?
Эта информация не подтвердилась. Инициативная группа, в которую вошли журналисты, родственники погибших и пострадавших в пожаре, а также другие неравнодушные граждане, объехали кладбища Кемерово. Оказалось, что могилы заказали несколько семей, чьи близкие погибли в "Зимней вишне", но нигде 200 свежевыкопанных могил найдено не было.
3
А как же рассказы от МЧС и сотрудников "скорой" о 300 трупах?

Подтверждения и этой информации нет. В мессенджерах люди распространяют сообщения якобы от работников МЧС и "скорой помощи" о том, что  дано указание скрывать настоящую информацию о количестве жертв пожара. Но все эти записи и сообщения анонимны.

Как рассказала заместитель главного редактора медиагруппы FM-Продакшн Ася Хлыновская, побывавшая на митинге в Кемерово, власти распорядились пустить в морги инициативную группу из числа митингующих в морг, и те не нашли никаких спрятанных тел жертв пожара.

4
А как же скриншоты, подтверждающие, что билетов в кинотеатры продано больше, чем указано в официальных источниках?

Эти скриншоты тоже оказались фейком. Как сообщается на официальном сайте ТЦ "Зимняя вишня", в кинотеатре было три кинозала. В первом зале 256 мест, во втором и третьем по 143 места. Во время пожара в первом зале шел фильм "Тихоокеанский рубеж — 2". Очевидцы говорят, что этот зал сумели покинуть все. Во втором зале шел анимационный фильм "Кролик Питер", и очевидцы говорят, что также смогли покинуть зал, хотя и с некоторыми затруднениями.

В третьем зале шел мультфильм "Шерлок Гномз". The Village выяснил, что в этом зале был продан 41 билет. И именно отсюда спастись никому не удалось, так как он оказался заблокированным.

4
Откуда тогда появились слухи о таком количестве жертв?
Выяснилось, что 25 марта в больницы и морги Кемерово звонил пранкер, который представлялся сотрудником МЧС или представителем администрации города, говорил, что из горящей "Зимней вишни" привезут больше 300 тел. Возможно, такое количество слухов было спровоцировано этими звонками.
5
Правда ли, что одной из камер удалось снять террориста?
Неправда. В сети распространяется видеоролик, на котором якобы видно, что некий молодой человек с объемной спортивной сумкой бросает что-то в батут и уходит, а вскоре начинается пожар. Выяснилось, что этот парень — сотрудник центра и он ничего не бросал. Журналисты одного из СМИ сделали раскадровку видео, на которой отчетливо видно, что жест парня на самом деле является ответным жестом приветствия другому сотруднику. Кроме того, на своей странице в соцсетях молодой человек сам опроверг все обвинения в поджоге центра. А 27 марта во время митинга в Барнауле девушка сообщила корреспонденту ИА "Амител" , что она хорошо знает этого молодого человека. По ее словам, парень сейчас не спит вторые сутки из-за травли в интернете. "А он ведь помогал вытаскивать детишек из этого центра", — рассказала девушка.
6

Правда ли, что родителей погибших детей заставляют подписывать документ, чтобы скрыть правду о ЧП?

В соцсетях распространяется информация, что родителей погибших заставляют подписывать некие документы, угрожая тем, что якобы они не получат тела детей или компенсационные выплаты. Некоторые родственники погибших подтверждают, что им предлагали подписать документы о неразглашении. В Следственном комитете утверждают, что это традиционная процедура, направленная в том числе и на защиту самих родственников. Также утверждается, что неподписание этого документа не является основанием для отказа в выдаче тела или компенсации.

Журналист Amic.ru поговорил с жителем Кемерово Игорем, который потерял во время пожара жену, детей и сестру. Мужчина говорит, что всю ночь с 26 на 27 марта провел в морге и не подписывал никаких бумаг.

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Комментарии

28.03.2018 12:32
Filin

А правдорубы-упыри вчера чуть слюнями клавы не забрызгали, обвиняя лично Путина, как в свое время Сталина, в личном людоедстве

0  0
28.03.2018 12:38
- гость -

экс-сотрудник ВСУ, а ныне политический эмигрант Александр Мединский заявил, что спецслужбы Украины имеют отношение к распространенной в Интернете информации о большом количестве жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Он также подчеркнул, что целью этой дезинформации является «расшатывание социального строя» в РФ.

0  0
28.03.2018 12:40
- гость -

Политолог Алексей Мартынов заявил, что ложные данные по числу погибших при пожаре в кемеровском торговом центре – это дело рук американского центра кибератак, который был построен в Киеве в 2014 году.
Вместе с тем Мартынов отметил, что в данном центре сотни блогеров с Украины прошли спецподготовку по программе киберовойск США.
«Ни для кого не секрет, что в 2014-м году в Киеве создан центр кибератак. Создан американскими специалистами, там несколько сотен украинских блогеров прошли спецподготовку по программе американских кибервойск. Целью их деятельности является российский сегмент Интернета и все, что с ним связано», - рассказал политолог.
По словам Мартынова, так называемый «вброс» информации наиболее эффективен, когда эмоциональное напряжение достигает пика.

0  0
28.03.2018 12:43
- гость -

28.03.2018 12:32
Filin

+100500

Куда делся балбес Месный , который один к одному сосчитал игрушки оставленные в память о детях, с погибшими ребятишками?

0  0
28.03.2018 12:46
Гость

Погибшие - это те кого опознали, почему не сообщают количество пропавших без вести, про кого-то вообще могли не знать родственники, что они пошли в ТЦ и если останки не найдены, то они не погибшие, а пропавшие без вести вместе с теми, про кого знали, но тоже не нашли останки...

0  0
28.03.2018 12:51
- гость -

Слухи из ниоткуда не берутся . Во время пожара в Перми в хромой лошади, слухов и митингов не было.

0  0
28.03.2018 12:58
4ugun


28.03.2018 12:51
- гость -
Слухи из ниоткуда не берутся . Во время пожара в Перми в хромой лошади, слухов и митингов не было.
===========================
Я тоже считаю, что распространители должны присесть.

Пиар на "воровстве чиновников" я еще могу понять, пиар на костях - нет!

0  0
28.03.2018 13:09
- гость -

Да сразу был виден сценарий похожести на Одесский с поправками на Россию. Жесть.
Удивительно что наша оппозиция до того оподлилась что с радостью подхватила эту кость , брошенную каклами

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