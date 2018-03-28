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Землетрясение с показателем магнитуды 3.0 произошло ранним утром 28 марта в восточном Казахстане недалеко от границы с Республикой Алтай.
По информации Алтае-Саянского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН", интенсивность сейсмического события в эпицентре определяется показателем 3.4 (по шкале MSK 64).
Подземный толчок был зафиксирован в 05:29 по местному времени.
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Напомним, что в середине марта большой Алтай оказался в своеобразном "кольце" землетрясений. Кроме того, подземный толчок в марте был зафиксирован и непосредственно в Алтайском крае, а именно в Алтайском районе.
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