Россияне в среду, 28 марта, выкладывают на своих страницах в Instagram преимущественно траурные фотографии. Кто-то публикует фото горящей свечи, другие выкладывают фото неба, третьи призывают бойкотировать 31 марта торговые центры по всей стране.
Напомним, 25 марта в Кемерово произошел пожар в ТЦ "Зимняя вишня". В результате погибли десятки людей — в данный момент официально подтверждена смерть более чем 60 человек. Еще десятки людей пострадали.
В среду, 28 марта, в России объявлен национальный траур.
Уважаемые участницы❗️ ⠀ В связи с национальным общероссийским трауром, в память о погибших в Кемерово, на этой неделе будут обычные тренировки. Тематические тренировки переносятся на следущую неделю. ⠀ Если Вы вместе со всеми скорбите, мы предлагаем поддержать акцию #кемеровомыстобой. ⠀ Все желающие могут принести с собой белые шарики, которые после тренировки будут запущены в небо.🌌 ⠀ Вечная память безвременно ушедшим... ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
#Кемеровомыстобой🕯 Ужасная трагедия.Столько жизней унесла.Уже нет сил на это смотреть.Ком в горле и слезы в глазах.Сегодня день траура.Простите нас взрослых маленькие ангелочки,что не смогли вам помочь😭🙏🏽Скорбим всей страной. Возложить цветы вы можете возле кинотеатра Галерея Енисей. Фото @katerinademeshko #кемеровомыстобой#зимняявишня#держитесь
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