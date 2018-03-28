Фото: elets-adm.ru
Здания торгового центра и кафе эвакуировали в Кемерово в связи с поступлением сообщений о минировании, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
По данным собеседника издания, сигналы об угрозе взрыва поступили почти в один момент.
"Речь идет о двух кафе — "Баржа", "Мясорубка", торговом центре "Байконур". Позднее из бара "Четыре стихии" поступил сигнал о наличии подозрительного пакета. На каждый из объектов выезжали сотрудники оперативных служб, проводили эвакуацию", — отметил источник.
Выяснилось, что сообщения оказались ложными. Никто не пострадал.
Комментарии
Да что ж за люди-то такие?
Вот козлы! Люди и так до сих пор от потрясения отойти не могут... так нет, надо еще больнее сделать!
Мне кажется, люди расслоились не только на очень богатых и очень бедных, но и на людей и НЕЛЮДЕЙ. Большенство очень переживают по поводу этого ужаса в ТЦ, а некоторые просто ... нет ничего святого: создают фейковые странички под именами погибших в соцсетях, этот ужасный диалог-розыгрыш с работниками морга. А чего стоит фраза: пока в Рашке горят детишки. Звери. Просто звери. Инет-помойка. Дай Бог близким погибших этого не читать и не смотреть